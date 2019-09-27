«Огонь-красавчик!» Максим Галкин впечатлил поклонниц брутальным фото с бородой

43-летний Максим Галкин опубликовал в Instagram неожиданную фотографию, которая настолько впечатлила его поклонниц, что его буквально завалили комментариями.
Юморист, который выглядит намного моложе своих лет и которого поклонницы называют русским Брэдом Питтом, предстал в неожиданном виде – с бородой. «Оставляем?», - поинтересовался Максим Галкин у подписчиков.
«Красиво», - первой отметилась Наташа Королева. «Красавчик», - согласилась с ней Светлана Лобода. У других подписчиков Галкина мнения разделились. «И все равно выглядит на 25», Вам идет», «Огонь красавчик», «Самый лучший», - написали те, кому новый образ Максима пришелся по душе (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Другие же принялись убеждать юмориста, что постареть он еще успеет. «Если для образа, то да, для жизни нет», «Успеете еще состариться», «Нееет!», «Как барин», «Не надо подстраиваться под Аллу Борисовну», - написали противники нового образа.
А третьи и вовсе заключили, что Максим хорош в любом виде, но главное, чтобы жене нравился.
А вам понравилось преображение Максима Галкина?
Фото и видео: Instagram
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