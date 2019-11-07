Максим Галкин похвастался талантом дочери: «Лиза сама пишет книги»

«Краткость-сестра таланта», — смеется Валерия.

«Молодец!!!» — похвалила Слава.

«Все гениальное просто», — уверена Алика Смехова.

Юсиф Эйвазов заинтересовался «золотым щенком»: «Макс, спроси у Лизы, где купить это животное ? 😂».

«Собирайте сборник, после опубликуете», «Максим, это просто бомба))) 😂! спасибо, что поделились», «Концовка это шедевр !!!так мозг работает только у детей», «Эх, нам бы такого щенка, мы бы его на подушке дома держали», — пишут фолловеры.