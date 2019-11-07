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Максим Галкин похвастался талантом дочери: «Лиза сама пишет книги»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин с детьми

Фото: Instagram Максима Галкина

Шоумен показал «книгу», созданную его шестилетней дочерью.

Телеведущий и комик Максим Галкин вновь смог удивить подписчиков. Шоумен показал «книгу», созданную его шестилетней дочерью Лизой: «Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает. Перед вами свежий шедевр 😂 Листайте, чтобы узнать историю золотого щенка».

«Краткость-сестра таланта», — смеется Валерия.

«Молодец!!!» — похвалила Слава.

«Все гениальное просто», — уверена Алика Смехова.

Юсиф Эйвазов заинтересовался «золотым щенком»: «Макс, спроси у Лизы, где купить это животное ? 😂».

«Собирайте сборник, после опубликуете», «Максим, это просто бомба))) 😂! спасибо, что поделились», «Концовка это шедевр !!!так мозг работает только у детей», «Эх, нам бы такого щенка, мы бы его на подушке дома держали», — пишут фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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