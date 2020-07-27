В Сети обсуждают внешность 7-летнего сына Жанны Фриске: «Чем старше, тем больше проступают ее черты»

Телеведущий Дмитрий Шепелев скрывает лицо своего сына, поэтому любая информация о 7-летнем Платоне становится настоящим подарком для поклонников скончавшейся 5 лет назад от рака певицы. На днях отец привел мальчика на съемки семейного шоу «Ты как я» на ТНТ.

«Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму — Жанну Фриске. Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растет. За Платоном, пока папа в кадре, присматривала невеста Димы — Екатерина (Тулупова), она была еще и со своей дочкой Ладой. Вся семья с интересом наблюдала за процессом, в перерывах дети весело носились по съемочному павильону», — рассказал присутствовавший на на съемочной площадке очевидец «СтарХиту».

Возможно, кадры со съемок вскоре появятся в блоге звездного отца, где он щедро делится с подписчиками советами по воспитанию детей на примере Платона. В сентябре мальчик станет учеником одной из элитных школ столицы, и скрывать его станет труднее.