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Дмитрий Шепелев раскрыл секреты воспитания 6-летнего сына и рассказал, кем станет Платон в будущем

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Шепелев

Фото: Instagram

Телеведущий поделился секретами родительства с порталом Letidor.ru.

Дмитрий Шепелев запустил на youtube собственный канал «Папки», в котором будет беседовать с известными мужчинами о радостях отцовства. Телеведущий один растит сына от Платона от Жанны Фриске, и уже набрался большого опыта в этом.

Маленький Платон. Instagram Натальи Фриске

«Я не перенимал ни у кого никакие теории о том, как нужно воспитывать ребенка, — рассказывает порталу Letodor.ru 36-летний Дмитрий Шепелев. — Никто, кроме вас самих, не знает, как воспитывать вашего ребенка. Я просто принимаю его таким какой он есть — принимаю полностью».

Дмитрий также добавил, что не согласен с теми родителями, которые ставят детям ограничения и условия. Один из гостей его шоу «Папки» комик Арарат Кещян заявил, что его дочки не будут носить одежду модных и дорогих брендов.

«А я иногда балую Платона такими вещами. Вернее, я балую себя, что делаю ему такие подарки», — рассказывает Дмитрий. Он также добавляет, что хвалит ребенка за любое достижение. «Сам оделся, помог другу — хвалю за все и говорю, как сильно я его люблю. Важно, чтобы он чувствовал мою поддержку».

Дмитрий с портретом Жанны

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Сейчас телеведущий занимается не только воспитанием сына, но и дочери своей любимой девушки Екатерины Тулуповой. Именно дети, которые ходили в один детский сад, и познакомили родителей. «Опыт общения с девочками у меня маленький, но я понимаю, что с ними нужно в несколько раз более аккуратным и нежным», — говорит Дмитрий.

Главная сложность для Дмитрия Шепелева в воспитании сына — это скорость смены сценариев.

«Например, еще вчера это был детский сад к 10 утра, долгое неспешное чтение перед сном, а уже сегодня — школа к 8 утра, жесткий график и запас детской энергии такой, что не удержать. А завтра это: "Пап, я с друзьями, пока"… А потом рукой подать до: "Познакомься, это Зоя, она будет жить с нами"».

Дмитрий и Платон

Фото: Instagram

На вопрос, какие запреты установлены для детей дома, Дмитрий отвечает: «У нас в семье запрещено произносить "туалетные" слова за столом. Также я требую от детей, чтобы они входили в спальню ко взрослым только после стука. Это помогает избежать недоразумений и лишних вопросов. Кстати, я тоже стучусь, когда вхожу в комнату к родителям», — шутя, говорит телеведущий.

Дмитрий пока не знает, по какой стезе пойдет его сын, но уже точно называет предпочтения ребенка: он хочет быть пианистом, футболистом, скейтером и рок-музыкантом. Причем, последние две профессии пользуются у мальчика большей популярностью, чем первые.

«Я пока рад, что у сына есть любимые увлечения и он добивается в них успеха. Что касается будущего, то я просто хочу, чтобы он был счастлив в том, чем он занимается», — говорит отец Платона.

Дмитрий Шепелев также отметил, что не будет заводить сыну страницу в социальных сетях, как это делают многие знаменитости.

«Платон знает, что папа — известный человек. Я же при нем чаще всего иронизирую над этим и не придаю серьезного значения. Но хочу, чтобы это был его собственный и осознанный выбор. Так же и с медийностью: появится желание — станет публичным человеком. Я не вправе принимать за него такие решения», — подытоживает Дмитрий.

Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Pravda Komsomolskaya, Dmitriy Purtov/ Global Look press

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