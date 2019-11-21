Дмитрий Шепелев раскрыл секреты воспитания 6-летнего сына и рассказал, кем станет Платон в будущем

«Я не перенимал ни у кого никакие теории о том, как нужно воспитывать ребенка, — рассказывает порталу Letodor.ru 36-летний Дмитрий Шепелев. — Никто, кроме вас самих, не знает, как воспитывать вашего ребенка. Я просто принимаю его таким какой он есть — принимаю полностью».

Дмитрий также добавил, что не согласен с теми родителями, которые ставят детям ограничения и условия. Один из гостей его шоу «Папки» комик Арарат Кещян заявил, что его дочки не будут носить одежду модных и дорогих брендов.

«А я иногда балую Платона такими вещами. Вернее, я балую себя, что делаю ему такие подарки», — рассказывает Дмитрий. Он также добавляет, что хвалит ребенка за любое достижение. «Сам оделся, помог другу — хвалю за все и говорю, как сильно я его люблю. Важно, чтобы он чувствовал мою поддержку».