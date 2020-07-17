Орлова о первой встрече с болеющей Фриске и ее последнем дне: «После увиденного мне нужно было побыть с собой»

Певица Ольга Орлова — одна из самых близких подруг скончавшейся 5 лет назад Жанны Фриске. Она — крестная мать ее сына Платона. Однако когда Жанна заболела, она не сообщила об этом Ольге. Женщина узнала обо всем уже когда артистка боролась за жизнь.

«Она была в Америке, перестала отвечать на смс. Так бывает, человек закрутился и не ответил, я не паникер, поэтому не сразу забила тревогу. Но когда это повторилось с каким-то постоянством, я позвонила семье. Когда узнала, я потеряла сон. Я была вся на нервах и готова была прилететь немедленно, но мы увиделись чуть позже, когда она вернулась сюда», — рассказала Ольга в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

«Внешне — вы все видели эти фотографии, которые опубликовали папарацци, здесь комментарии излишни. Внутренне это была моя Жанна. Она была несколько ослаблена, но это была она. В какой-то момент я сказала, что я жутко хочу в туалет, пошла туда и имела 5 минут личного пространства, которое мне было необходимо после увиденного», — вспоминает Ольга.

Певица долгое время не могла поддерживать подругу, пока та боролась с болезнью. Приезжать запретил Дмитрий Шепелев. Видеться они смогли только после того, как написала сама Жанна.

Какое-то время Фриске чувствовала себя хорошо. Нано-вакцина, которую ей сделали в Лос-Анджелесе, подействовала и продлила жизнь певицы на полтора года. Женщина стала лучше себя чувствовать, к ней вернулись силы, она похудела, почти всегда была в ясном сознании, и вернувшись в Москву даже ходила с Ольгой Орловой в их секретные ресторанчики.

«Она же думала, что это не навсегда. Она понимала, что это такой период, но сейчас она выздоровеет и все будет хорошо. У нас был план полететь сначала в очистительную клинику вместе, потом мы должны были полететь в Майами, у нее там была квартира. Но так и не сложилось», — вспоминает Ольга.

Все поняли, что певице становится хуже, когда она стала заговариваться, путать факты. Спасительный укол можно было сделать только один раз, дальше организм привыкает и вакцина перестает работать.

В последний день подруги Ольга Орлова была рядом. Жанна Фриске перестала разговаривать, реагировать, не приходила в сознание, но Ольга держала ее за руку и пыталась с ней говорить. В какой-то момент певица поняла, что зрачки Жанны не реагируют на свет.