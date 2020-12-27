Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев ждут первенца

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев не рассказывают о личной жизни. Они долгое время держали в тайне свои отношения, впервые появившись на публике вместе лишь через несколько месяцев после начала их романа. Правда, потом Марк публично признался любимой в чувствах.

Осенью 2020-го актеры тайно поженились после трехлетнего романа, а теперь стало известно, что совсем скоро они станут родителями. Об этом в эфире очередного выпуска программы «Жди меня» рассказал Александр Лазарев, когда появился в студии один. «Моя очаровательная соведущая ненадолго взяла декретный отпуск», — с улыбкой сообщил он новость.

О том, когда появится малыш, пока неизвестно. Для 38-летней Татьяны ребенок станет вторым, а для ее 36-летнего супруга — первым. У Арнтгольц есть 11-леня дочь Мария, рожденная в браке с актером Иваном Жидковым.

Богатырев и Арнтгольц познакомились на съемках. Роман они рассекретили на премьере очередной серии фильма «Елки», где снимался Марк. Татьяна, как и ее сестра-близнец Ольга не любит говорить о личном. «Но пусть наше останется только нашим», — говорит она в интервью.

Марк радуется, что он и его жена работают в одной сфере. «Она женщина, мама и только после этого актриса», — говорил он о любимой, отмечая, что такой вариант его устраивает.