Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц тайно поженились после трехлетнего романа

В августе 2020 года стало известно, что звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев сделал предложение руки и сердца актрисе и телеведущей Татьяне Арнтгольц. Тогда же поклонники пары стали подозревать, что они уже узаконили свои отношения.

И теперь Марк подтвердил в интервью «СтарХиту», что он и Татьяна тайно поженились после трехлетнего романа. О свадьбе знали только родные и самые близкие друзья — торжество прошло в узком кругу. Однако актер не стал раскрывать детали того, как прошла их скромная и тайная свадьба.

Богатырев и Арнтгольц познакомились на съемках. О начале их романа не было известно, пока в 2018 году они не появились вместе на премьере очередной серии комедии «Елки», где снимался Марк. Татьяна согласилась рассекретить отношения, чтобы открыто поддержать любимого на премьере. В одном из редких интервью актриса отметила, что счастлива с избранником. «Но пусть личное будет личным и останется только нашим», — прокомментировала она роман.

Марк, в отличие от многих коллег, радовался, что он и его любимая женщина работают в одной сфере. «Она женщина, мама и только после этого актриса», — говорил он о любимой, отмечая, что такой вариант его устраивает.

До Богатырева Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, от которого родила дочь Машу. Расстались супруги друзьями. Для Марка Богатырева брак стал первым. До знакомства с супругой он пережил непростой роман с коллегой по сериалу «Кухня» Еленой Подкаминской.