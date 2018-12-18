Влюбленные Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц впервые появились в свете вместе

Не так давно СМИ писали о начале страстного романа актеров Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц, однако пара почти не показывала совместные снимки в своих микроблогах и не выходила в свет. Все изменилось накануне — на премьере комедии «Елки Последние».

36-летняя Татьяна и 33-летний Марк открыто позировали фотографам вместе, мило обнимаясь и счастливо улыбаясь. Видно, что они совершенно счастливы!