Влюбленные Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц впервые появились в свете вместе

Не так давно СМИ писали о начале страстного романа актеров Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц, однако пара почти не показывала совместные снимки в своих микроблогах и не выходила в свет. Все изменилось накануне — на премьере комедии «Елки Последние».
36-летняя Татьяна и 33-летний Марк открыто позировали фотографам вместе, мило обнимаясь и счастливо улыбаясь. Видно, что они совершенно счастливы!
Напомним, у Татьяны подрастает 9-летняя дочь Маша от брака с актером Иваном Жидковым. Также актриса какое-то время жила со звездой сериала «Не родись красивой» Григорием Антипенко. А о личной жизни Марка Богатырева известно гораздо меньше. Зато большой резонанс получила история 5-летней давности, когда звезда сериала «Кухня» решил свести счеты с жизнью из-за депрессии, но вовремя позвонил помощнице режиссера и таким образом спас себя.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram