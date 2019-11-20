«Такие нотки в голосе!» 11-летний сын Анны Нетребко собрал комплименты после исполнения известной песни

На днях состоялся дебют 11-летнего сына Анны Нетребко на большой сцене. Тияго спел в концерте с мамой и отчимом Юсифом Эйвазовым. Мальчик держался отлично и получил похвалу от родителей и их многочисленных поклонников.

Теперь Тияго порадовал подписчиков знаменитой мамы новым вокальным номером. Он спел известную песню Hakuna matata из мультфильма «Король лев».