«Такие нотки в голосе!» 11-летний сын Анны Нетребко собрал комплименты после исполнения известной песни
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На днях состоялся дебют 11-летнего сына Анны Нетребко на большой сцене. Тияго спел в концерте с мамой и отчимом Юсифом Эйвазовым. Мальчик держался отлично и получил похвалу от родителей и их многочисленных поклонников.
Теперь Тияго порадовал подписчиков знаменитой мамы новым вокальным номером. Он спел известную песню Hakuna matata из мультфильма «Король лев».
В комментариях Тияго усыпали комплиментами за отличное пение и харизму. «Какой сладкий», «Какие нотки в голосе!», «Какой клевый и красивый мальчик», «Красавчик!!! Умничка!!! И как на мамочку похож!», «Талант передается по наследству! Шанс стать певцом есть!», — написали юному исполнителю.
Анна Нетребко трепетно относится к сыну и практически не расстается с ним. Певица берет его во многие гастроли, когда это не вредит его учебе. Отцом Тияго является уругвайский тенор Эрвин Шротт, в отношениях с которым артистка состояла шесть лет. Новый супруг Анны — оперный певец Юсиф Эйвазов — принял мальчика как родного. Он не раз признавался, что Тияго стал для него самым близким человеком.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!