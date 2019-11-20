passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Такие нотки в голосе!» 11-летний сын Анны Нетребко собрал комплименты после исполнения известной песни

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Анна Нетребко с сыном Тияго

Фото: Instagram

Мальчик спел Hakuna Matata из мультфильма «Король лев»

На днях состоялся дебют 11-летнего сына Анны Нетребко на большой сцене. Тияго спел в концерте с мамой и отчимом Юсифом Эйвазовым. Мальчик держался отлично и получил похвалу от родителей и их многочисленных поклонников.

Теперь Тияго порадовал подписчиков знаменитой мамы новым вокальным номером. Он спел известную песню Hakuna matata из мультфильма «Король лев».

В комментариях Тияго усыпали комплиментами за отличное пение и харизму. «Какой сладкий», «Какие нотки в голосе!», «Какой клевый и красивый мальчик», «Красавчик!!! Умничка!!! И как на мамочку похож!», «Талант передается по наследству! Шанс стать певцом есть!», — написали юному исполнителю.

Анна Нетребко трепетно относится к сыну и практически не расстается с ним. Певица берет его во многие гастроли, когда это не вредит его учебе. Отцом Тияго является уругвайский тенор Эрвин Шротт, в отношениях с которым артистка состояла шесть лет. Новый супруг Анны — оперный певец Юсиф Эйвазов — принял мальчика как родного. Он не раз признавался, что Тияго стал для него самым близким человеком.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!