Фанаты Анны Нетребко обсуждают ее образ в комбинезоне с открытым плечом и «космических» очках: «Очень стильно»

На своей странице в Instagram оперная дива делится с подписчиками фотографиями, а фолловеры засыпают ее комплиментами. Одной из фотосессий Анна удивила своих фанатов дерзким и молодежным образом. Нетребко позировала в комбинезоне шоколадного цвета с открытым плечом. Но внимание привлек необычный аксессуар певицы.