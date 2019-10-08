Фанаты Анны Нетребко обсуждают ее образ в комбинезоне с открытым плечом и «космических» очках: «Очень стильно»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Анна Нетребко продолжает гастроли в США. Во время своего турне певица успевает не только радовать поклонников своим фантастическим пением, но и отдыхать, и встречаться с друзьями.
На своей странице в Instagram оперная дива делится с подписчиками фотографиями, а фолловеры засыпают ее комплиментами. Одной из фотосессий Анна удивила своих фанатов дерзким и молодежным образом. Нетребко позировала в комбинезоне шоколадного цвета с открытым плечом. Но внимание привлек необычный аксессуар певицы.
«Вы так отлично выглядите», «Какие очки!», «Красотка», «Очень стильно», «Образ Огонь», «Анна! Вы Солнце!! Яркая и Красивая! Сама Любовь!!», «Красивые очки Анна. И вы, как всегда сногсшибательны», - отметили в комментариях поклонники Анны Нетребко (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
А вам понравился наряд дивы?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!