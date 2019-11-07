«У вас нет сердца»: Анна Нетребко подверглась острой критике за ношение натурального меха

Для дневного выхода певица выбрала легкое пальто с флористическим принтом. В его ярких экспрессивных мотивах нашлось место белому цвету, насыщенной фуксии, оливковому и конфетному розовому. Яркую деталь Нетребко зарифмовала с бежевым свитером и широкой повязкой с крупным помпоном. Дополнили образ солнцезащитные очки квадратной формы и винтажная обувь цвета спелой вишни. Акцентом образа стала муфта из лисьего меха.

Натуральный мех в руках Анны Нетребко возмутил подписчиков. «Анна, неужели вы носите натуральный мех? Откажитесь, пожалуйста! Призываю вас от всего сердца», «Какая муфта у вас! "Зеленые" и другие цветные, видимо, негодуют!», «Анна, вы одеваетесь безупречно, но здесь я вас не узнала. Похожа на Верку Сердючку, сейчас так модно?» – пишут фолловеры. В ответ на комментарии Нетребко написала: «Я ношу натуральный мех и кожу, ем мясо».