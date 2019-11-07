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«У вас нет сердца»: Анна Нетребко подверглась острой критике за ношение натурального меха

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Анна Нетребко – поклонница нестандартных образов, ярких принтов и необычных аксессуаров. В один из своих новых аутфитов 48-летняя оперная певица добавила натуральный мех, за что была раскритикована в Сети.

«…а мы вернулись домой на 2 дня – поменять чемоданы и проводить Тияго в школу. У него начался новый семестр» – поделилась Нетребко. В перерыве между сборами семья отправилась на прогулку.

Для дневного выхода певица выбрала легкое пальто с флористическим принтом. В его ярких экспрессивных мотивах нашлось место белому цвету, насыщенной фуксии, оливковому и конфетному розовому. Яркую деталь Нетребко зарифмовала с бежевым свитером и широкой повязкой с крупным помпоном. Дополнили образ солнцезащитные очки квадратной формы и винтажная обувь цвета спелой вишни. Акцентом образа стала муфта из лисьего меха.

Натуральный мех в руках Анны Нетребко возмутил подписчиков. «Анна, неужели вы носите натуральный мех? Откажитесь, пожалуйста! Призываю вас от всего сердца», «Какая муфта у вас! "Зеленые" и другие цветные, видимо, негодуют!», «Анна, вы одеваетесь безупречно, но здесь я вас не узнала. Похожа на Верку Сердючку, сейчас так модно?» – пишут фолловеры. В ответ на комментарии Нетребко написала: «Я ношу натуральный мех и кожу, ем мясо».

Мнения поклонников разделились, но многим пришелся по душе аутфит звезды. Анна призналась, как комбинирует одежду: «Это очень большая работа…Комплекты составляю сама. Выходов и выездов очень много. О других ярких выходах певицы читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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