Сергей Лазарев признался, почему отдал 5-летнего сына в обычный детсад: «Пахнет булочками и своя атмосфера»

Теперь, когда артист признался, что у него уже двое детей, он рассказывает про воспитание малышей, которых называет невероятной любовью всей своей жизни.

Так, в интервью изданию «Домашний очаг» Сергей Лазарев признался, почему отдал Никиту в обычный, а не элитный детский сад. Главным критерием выбора садика была хорошая атмосфера и уют.