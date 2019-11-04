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Сергей Лазарев признался, почему отдал 5-летнего сына в обычный детсад: «Пахнет булочками и своя атмосфера»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лазарев в Волгограде

Фото: Instagram

Артист долго подбирал образовательное учреждение для своего первенца.

36-летний Сергей Лазарев недавно раскрыл рождение дочери Ани, который, оказалось, уже год. До этого Сергей больше двух лет не признавался, что у него есть и сын Никита.

Теперь, когда артист признался, что у него уже двое детей, он рассказывает про воспитание малышей, которых называет невероятной любовью всей своей жизни.

Так, в интервью изданию «Домашний очаг» Сергей Лазарев признался, почему отдал Никиту в обычный, а не элитный детский сад. Главным критерием выбора садика была хорошая атмосфера и уют.

«Я, когда выбирал сад, видео: вот плитка, кафель, монолит, а где детство? А потом зашел в небольшой дом: рисунки на стенах, пахнет булочками, какая-то атмосфера», — приводит слова Сергея Лазарева издание. Артист сделал выбор в пользу обычного сада, а педагоги регулярно рассказывают звездному отцу об успехах 5-летнего Никиты. К слову, мальчик уже умеет читать и пишет на русском и английских языках.

Сергей Лазарев с мамой — в детстве и сейчас

Фото: Instagram

Когда Сергей Уезжает на гастроли, за внуками присматривает мама артиста и две няни, у каждого малыша — своя.

О том, что у него есть малышка Аня, Лазарев рассказал месяц назад в эфире программы «Секрет на миллион». Девочку, как и ее брата, родила суррогатная мать. Но оба биологических родителя у малышей одни и те же. Сергей Лазарев не признается, кто является матерью его наследников. Однако подписчики отмечают невероятное внешнее сходство Никиты с сестренкой.

Фото и видео: Instagram

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