Сергей Лазарев признался, почему отдал 5-летнего сына в обычный детсад: «Пахнет булочками и своя атмосфера»
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Фото: Instagram
36-летний Сергей Лазарев недавно раскрыл рождение дочери Ани, который, оказалось, уже год. До этого Сергей больше двух лет не признавался, что у него есть и сын Никита.
Теперь, когда артист признался, что у него уже двое детей, он рассказывает про воспитание малышей, которых называет невероятной любовью всей своей жизни.
Так, в интервью изданию «Домашний очаг» Сергей Лазарев признался, почему отдал Никиту в обычный, а не элитный детский сад. Главным критерием выбора садика была хорошая атмосфера и уют.
«Я, когда выбирал сад, видео: вот плитка, кафель, монолит, а где детство? А потом зашел в небольшой дом: рисунки на стенах, пахнет булочками, какая-то атмосфера», — приводит слова Сергея Лазарева издание. Артист сделал выбор в пользу обычного сада, а педагоги регулярно рассказывают звездному отцу об успехах 5-летнего Никиты. К слову, мальчик уже умеет читать и пишет на русском и английских языках.
Фото: Instagram
Когда Сергей Уезжает на гастроли, за внуками присматривает мама артиста и две няни, у каждого малыша — своя.
О том, что у него есть малышка Аня, Лазарев рассказал месяц назад в эфире программы «Секрет на миллион». Девочку, как и ее брата, родила суррогатная мать. Но оба биологических родителя у малышей одни и те же. Сергей Лазарев не признается, кто является матерью его наследников. Однако подписчики отмечают невероятное внешнее сходство Никиты с сестренкой.
Фото и видео: Instagram
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