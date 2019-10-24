«По детям видно, что мать одна»: поклонники Сергея Лазарева восхищены его новой фотографией с дочкой и сыном

«Как быстро растут дети», «Какие солнышки! Соскучились по папе», «Боже, какое счастье на лицах», «Счастье видно невооруженным глазом. Ох уж эта улыбка», «Какие вы милые», «Близнецы», «Похожи, как 3 капли воды», «По детям видно что мать одна», — обсуждают поклонники артиста.

Слухи о том, что у Сергея Лазарева, кроме сына Никиты, есть маленькая дочь, появились несколько месяцев назад. Певец активно отрицал этот факт, делая вид, что удивлен подобными новостями. Позже он продемонстрировал малышку миру.

Факт рождения сына музыкант скрывал около трех лет.