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Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лазарев

Фото: Instagram Сергея Лазарева

В эфире шоу «Секрет на миллион» певец признался, что у него двое детей.

Сергей Лазарев сделал неожиданное признание в эфире шоу «Секрет на миллион», вышедшем на канале НТВ 29 сентября. Артист впервые рассказал о том, что год назад у него родилась дочь, которую назвали Анной.

Сергей Лазарев с сыном и дочкой

Фото: кадр из программы

Впервые о наследнице Сергея Лазарева заговорили в мае текущего года – Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что у популярного певца родилась дочь: «#нампишут МЕГА эксклюзив! Был на премии Ру ТВ, узнал от коллег, то у Лазарева Сереги родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем». Тем не менее, тогда певец в разговоре с с журналистами «Комсомольской правды» эмоционально опроверг появившуюся информацию: «Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!».

Напомним, Сергей Лазарев также скрывал рождение сына Никиты. В 2014 году певец впервые стал отцом, а о его наследнике стало известно лишь спустя три года. Лицо мальчика поклонники артиста увидели в конце 2017 года. «Спасибо всем, кто в этот год был со мной! И, конечно, спасибо моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать), так как он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом!» — написал Сергей в своем Instagram 31 декабря.

Фото и видео: Instagram

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