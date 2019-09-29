Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

Впервые о наследнице Сергея Лазарева заговорили в мае текущего года – Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что у популярного певца родилась дочь: «#нампишут МЕГА эксклюзив! Был на премии Ру ТВ, узнал от коллег, то у Лазарева Сереги родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем». Тем не менее, тогда певец в разговоре с с журналистами «Комсомольской правды» эмоционально опроверг появившуюся информацию: «Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!».

Напомним, Сергей Лазарев также скрывал рождение сына Никиты. В 2014 году певец впервые стал отцом, а о его наследнике стало известно лишь спустя три года. Лицо мальчика поклонники артиста увидели в конце 2017 года. «Спасибо всем, кто в этот год был со мной! И, конечно, спасибо моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать), так как он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом!» — написал Сергей в своем Instagram 31 декабря.