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«Как же вы все похожи»: поклонники Сергея Лазарева обсуждают его нежные фотографии с мамой в день ее рождения

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Сергей Лазарев

Фото: Instagram Сергея Лазарева

Сергей Лазарев поздравил маму с праздником и поделился фотографиями из семейного альбома.

«Мамуленька любимая, с Днем Рождения! Ты пример сильной и целеустремленной женщины — ты всегда выходишь с достоинством из всех жизненных сложностей! Ты у меня красавица, умница и я тебя очень люблю!! Спасибо за воспитание, советы, поддержку во всем!!!! Будь здорова на радость всей нашей семье!!! Целую крепко», — написал артист под нежными фотографиями.

«Поздравляю с днем рождения маму! Счастья и здоровья», «У вас очень красивая мама», «Мама невероятная просто», «Какая Валентина Викторовна красивая и милая женщина», «Очень красивые мама и сын», «Вы с вашей мамой очень похожи», «Ты очень похож на маму. Долгих лет ей жизни», «Как же вы все похожи», «Ого Никита одно лицо», «Сергей в молодости выглядит как Никита»,. «Как Никита на отца похож», «Неужели Никитка потом будет темненьким», «Никита, копия папа», «Сергей, у тебя приятная мама! Береги ее, люби и балуй!!!!! Крепкого ей здоровья и счастья вашей семье», «Так милоооооо! Здоровье Вашей маме», «Пусть радуется жизни и балует внуков…», «Счастья всей вашей большой семье», «Валентина Викторовна — Богиня», «Пример для многих женщин», «Хорошего сына воспитала», — обсуждают поклонники в комментариях.

Не так давно Сергей признался, что стал папой во второй раз. Дети артиста похожи не только на папу, но и между собой.

Согласно официальной версии, сын и дочь Сергея Лазарева рождены суррогатной матерью. Однако среди его поклонников ходят слухи, что мужчина просто скрывает свою возлюбленную — так же, как он в свое время скрывал рождение своих детей.

Фото и видео: instagram

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