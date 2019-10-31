«Как же вы все похожи»: поклонники Сергея Лазарева обсуждают его нежные фотографии с мамой в день ее рождения

«Поздравляю с днем рождения маму! Счастья и здоровья», «У вас очень красивая мама», «Мама невероятная просто», «Какая Валентина Викторовна красивая и милая женщина», «Очень красивые мама и сын», «Вы с вашей мамой очень похожи», «Ты очень похож на маму. Долгих лет ей жизни», «Как же вы все похожи», «Ого Никита одно лицо», «Сергей в молодости выглядит как Никита»,. «Как Никита на отца похож», «Неужели Никитка потом будет темненьким», «Никита, копия папа», «Сергей, у тебя приятная мама! Береги ее, люби и балуй!!!!! Крепкого ей здоровья и счастья вашей семье», «Так милоооооо! Здоровье Вашей маме», «Пусть радуется жизни и балует внуков…», «Счастья всей вашей большой семье», «Валентина Викторовна — Богиня», «Пример для многих женщин», «Хорошего сына воспитала», — обсуждают поклонники в комментариях.

Не так давно Сергей признался, что стал папой во второй раз. Дети артиста похожи не только на папу, но и между собой.