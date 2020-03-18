Регина Тодоренко показала милое видео, как ныряет с годовалым сыном в глубоком бассейне

«Стала мамой и поняла, что могу изменить мир.

Когда в нашем доме появилось это счастье, я испугалась, что не успею заниматься любимой работой, а если буду работать, не смогу уделять должного внимания семье. Каким-то образом всей семьей мы преодолели этот этап, и теперь появился новый смысл жизни: до создания семьи я жила по принципу «брать» (впитывать как губка), сейчас же я продолжаю идти вперед с позицией «давать».

И каждый день на съемочной площадке я в поисках новой полезной информации, учусь, развиваюсь, чтобы быть примером для нашего малыша, чтобы вернувшись домой, поделится с ним целым миром и познакомить с самыми невероятными событиями на планете. Я стараюсь изымать знания и опыт из всего, что вижу, слышу и читаю. Вы не представляете себе, какое множество методик я подчерпнула для себя в книгах. Изучая тему воспитания детей, автоматически начинаешь разбираться в себе и людях, которые тебя окружают. А самое важное, я осознала, какой колоссальный вклад в развитие социума делают молодые родители. Только от нас зависит качество следующего поколения, только мы можем изменить мир со знаком плюс, а не минус», — написала Регина.

«Ой, аж прибалдела от видео! Регина, вы молодец!», «Как трогательно», «Дети — это наше счастье», «Это самое прекрасное видео», — написали Регине в комментариях.

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года. Официально поженились артисты за несколько недель до появления первенца. Но шикарную свадьбу в Италии они сыграли летом 2019-го.