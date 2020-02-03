В Сети обсуждают подросшего сына Регины Тодоренко: «Копия папы, и тест ДНК не нужен»

Для того, чтобы добраться до отеля, малыш сопровождал маму на 3 самолетах и одном спидбоуте, проведя 24 часа в пути. «Сын, ты — мой герой», — восхитилась она.

«Наимилейшее фото, прям мир глазами ребенка», «Как здорово! Малыш-крепыш», «Какой красавец. Тьху - тьху на него», «Мамулина копия», «Как же он похож на папу Влада», «Капец, на папулю похож вообщеееееее», «Копия папы, и тест ДНК не нужен», «Повезло Майклу. Путешествует с пеленок», — обсуждают фото подписчики.

Майкл путешествует с 3-месячного возраста. В комментариях Регина рассказала, что она все еще кормит малыша грудью, чем вызвала не меньшее восхищение у подписчиц. «Сейчас ему 1,7, завершать не планирую пока», — уточнила она.