Регина Тодоренко отдыхает с сыном Майклом на Мальдивах, откуда с завидной регулярностью делится в блоге жаркими снимками с пляжа, на которых во всей красе демонстрирует подтянутую фигуру. Несколько часов назад телеведущая показала, как занимается йогой на берегу океана, и рассказала подписчикам о своей мечте: «В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям! 🙏🏻 Когда я вырасту, обязательно куплю дом возле воды, чтоб каждое утро вдыхать сладко-соленый запах специй и океана! А потом серфить и снорклить среди рыб и рифовых акул 😍. Ой, мечтаааааа!». «Круто», «Ты такая красивая», «Аууууууу🙆♂️ полегче, Регина», «Неугомонная, умничка», «Сколько ни пыталась заниматься в отпуске....всегда заканчивалось через пару упражнений просто лежанием на коврике, разглядыванием неба, птичек и так далее», «Пусть сбываются наши мечты!», «Здесь, мне кажется, много фотошопа, очень худая, а на других фото она в теле», «Шикарный кадр и мечта классная», «Ого, акробатика», «Региночка, какая же Вы красотка!!!!!!», «Круто!!!👍👍👍 Молодец, Регина!!!», «Какая же женская красота!», «Вот это формы!!!!», «Ну нельзя ж быть красивой такой:)», — комментируют фолловеры.А где бы вы хотели жить, «когда вырастите»? Больше о Регине Тодоренко вы можете прочитать здесь.(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!