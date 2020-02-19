Фото, которое показала Регина Тодоренко в своем блоге, восхитило ее подписчиков. Подпись к нему — тоже.«Сын, я так люблю в тебе отца», — написала она. «Какое милое фото! Регина, вы в прекрасной форме и вам очень идет материнство», «Какая фигура», «Красота какая», «Регина вы шикарны», «Вау», «Регина, ты очень хорошая мама для этого ребенка», «Вы с Владом идеальная семья», — обсуждают пользователи.Супруг телеведущей, певец Влад Топалов, оставил в комментариях несколько десятков «сердечек».Сейчас Регина отдыхает с сыном на Мальдивах одна. «Вы спрашиваете, а почему папа с вами не отдыхает? Потому что он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки — последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребенком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства. Мне кажется, мало кто может похвастаться участием обоих родителей в жизни ребенка! А потом мы бежим к психологу, жалуясь, что в 20 лет вышла замуж за мужчину, которому 45 (на самом деле стараясь устранить пробел отцовского внимания) или "мужики перевелись, вообще нормальных не осталось", а почему же так? Этих парней ведь тоже воспитывали ваши мамы, когда папа был на работе! И спустя какое-то время мы понимаем, что мужчина стал мягкотелым, а мы ведь хотим рыцаря в доспехах! Поэтому я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям. "А кто же будет зарабатывать деньги?" — спросите вы. ОБА! Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной! Мы стремимся к такому образу жизни. Не всегда гладко, но плавно подбираемся к цели», — пояснила она ранее.А как вы относитесь к раздельному отдыху? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!