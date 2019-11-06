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Пелагея рассказала о трудностях материнства в позднем возрасте: «Я готова была к этому с 19 лет, но не получалось»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пелагея

Фото: Instagram

Артистка отметила, что родственники на нее не давили.

33-летняя Пелагея с мужем Иваном Телегиным растят двухлетнюю дочь Таю. Когда она появилась на свет, артистке было, по представлениям многих, уже много лет.

Пелагея волнуется перед выходом на сцену

В интервью порталу Е1, Пелагея рассказала, что материнство далось ей нелегко, потому что она сама себя давила. Сидел у нее в голове и стереотип, что родить нужно непременно до 30-ти.

«Я с раннего возраста сама на себя давила и всегда хотела быть мамой, я абсолютна готова была к этому с 19, — рассказала изданию Пелагея. — Но, когда я отпустила эту ситуацию, тут же мне дали Таисию Ивановну».

Фото: Instagram

Артистка также отметила, что ее толерантные и понимающие родственники не заваливали вопросами: «Ну когда?». Пелагея предостерегла девушек, что не нужно слишком много думать о своих желаниях, это может сказаться на эмоциональном состоянии.

«Как только призналась сама себе, что мне это больше не нужно, пусть будет как будет, все получилось», — добавила она. Также, по мнению Пелагеи, нужно ставить на место родных, которые давят психологически.

Артистка довольна своим возрастом и уверена, что после 30 начинается новая жизнь. «Это начало новой клевой, осознанной жизни», — поделилась Пелагея.

Фото и видео: Instagram

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