Пелагея рассказала о трудностях материнства в позднем возрасте: «Я готова была к этому с 19 лет, но не получалось»

В интервью порталу Е1, Пелагея рассказала, что материнство далось ей нелегко, потому что она сама себя давила. Сидел у нее в голове и стереотип, что родить нужно непременно до 30-ти.

«Я с раннего возраста сама на себя давила и всегда хотела быть мамой, я абсолютна готова была к этому с 19, — рассказала изданию Пелагея. — Но, когда я отпустила эту ситуацию, тут же мне дали Таисию Ивановну».