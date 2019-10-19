«Нежность»: Пелагея похвасталась стильным образом в белом кружевном платье

«Шикарная», «Нежность», «Лучезарная принцесса», «Зеленоглазая колдунья», «Красавица и любимица страны», «Ангелочек», «Красивая очень», «Невозможно красивая!», «Какая нежная», «Королева», «Сама нежность», «Полечка, какая же ты красивая», «Очень красивое платье, Пелагея!», «Смотря на Вас, не устаешь восхищаться, вы лучик наш», «Сногсшибательная красотка», — осыпают Пелагею комплиментами подписчики.

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