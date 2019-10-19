«Нежность»: Пелагея похвасталась стильным образом в белом кружевном платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Пелагеи
Постройневшая Пелагея стала все чаще примерять облегающие наряды, подчеркивающие ее изменившуюся фигуру. На днях 33-летняя певица посетила частное мероприятие, для которого выбрала белое кружевное платье. Инкрустированный ободок и макияж с акцентом на глаза дополнили нежный образ артистки.
«Шикарная», «Нежность», «Лучезарная принцесса», «Зеленоглазая колдунья», «Красавица и любимица страны», «Ангелочек», «Красивая очень», «Невозможно красивая!», «Какая нежная», «Королева», «Сама нежность», «Полечка, какая же ты красивая», «Очень красивое платье, Пелагея!», «Смотря на Вас, не устаешь восхищаться, вы лучик наш», «Сногсшибательная красотка», — осыпают Пелагею комплиментами подписчики.
А вам нравится этот образ певицы?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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