«Принцессы»: поклонники обсуждают новую фотографию Пелагеи с озорной дочкой

Пелагея иногда берет на гастроли свою маленькую дочь Таисию. В очередной раз 2,5-годовалая девочка отправилась на концерт в Сочи.
После выступления Пелагея сфотографировалась с дочерью в гримерке. Снимок артистка опубликовала в Instagram и поблагодарила слушателей за любовь и внимание. «Когда зал полон, - это гордость и благодарность каждому, кто пришел!», - написала певица.
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Спасибо, Сочи! Отличный получился концерт! Фестивальный - одна из самых статусных концертных площадок в России. И когда он полон, - это гордость и благодарность каждому, кто пришел! Учитывая, что мы всего две недели назад решили сделать этот концерт, - произошло Обыкновенное Чудо! #пелагея #pelageya #voice #singer #folk #worldmusic #фолк #фолкрок #сочиконцерт #фестивальный #полныйзал #гастроли #пелагеявернулась
Поклонники признались в любви Пелагее, отметив, что, когда она поет, слезы текут из глаз, а сама артистка вызывает чувство гордости. Но большинство комплиментов досталось малышке Тае. «Шикарные», «Красавицы», «Конфетки», «Принцессы», «Девчонка – огонь», «Что за вкусняшка под бочком?», - написали в комментариях.
Напомним, что долгое время Пелагея с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным не показывали лицо малышки. Но с тех пор, как родители перестали ее скрывать, поклонники постоянно спорят, на кого похожа девочка.
А вам как кажется?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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