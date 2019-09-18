«Принцессы»: поклонники обсуждают новую фотографию Пелагеи с озорной дочкой

Поклонники признались в любви Пелагее, отметив, что, когда она поет, слезы текут из глаз, а сама артистка вызывает чувство гордости. Но большинство комплиментов досталось малышке Тае. «Шикарные», «Красавицы», «Конфетки», «Принцессы», «Девчонка – огонь», «Что за вкусняшка под бочком?», - написали в комментариях.

Напомним, что долгое время Пелагея с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным не показывали лицо малышки. Но с тех пор, как родители перестали ее скрывать, поклонники постоянно спорят, на кого похожа девочка.

А вам как кажется?