Ретро-укладка и платье с глубоким декольте: изменившаяся Пелагея стала похожа на Мэрилин Монро
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Пелагеи
В минувшую пятницу, 4 октября, с помощью новой системы зрительского голосования был определен победитель шоу «Голос 60+» на Первом канале — им стал Леонид Сергиенко. Его наставница — певица Пелагея — будто предчувствовала победу своей команды: выглядела она весьма торжественно.
«Спасибо @azizatv за фотографию, спасибо @lapinamakeup @svetlana_alpatova и маме Свете за образ», — написала она под снимком.
Пышная укладка, хорошо прокрашенные корни и в целом чуть более светлые волосы, серебристое платье по фигуре с глубоким декольте — этот образ пришелся по вкусу поклонникам певицы.
«Полина, я не могу оторвать глаз от экрана телевизора, образ шикарный, дива!!!!», «Ах, как мне понравилось это декольте», «Образ просто огонь», «Просто убила красотой», «Какая вы невероятная», «Сногсшибательная», «До безумия красивая», «На этой фото на Гагарину похожи», «Мерлин Монро», «Почему Вы не снимаетесь в кино?», «Мэрилин отдыхает», «Голливуд-Болливуд отдыхает! Когда такая дивчина в стране Российской есть», — гордятся подписчики.
Фото и видео: instagram
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