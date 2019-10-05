Ретро-укладка и платье с глубоким декольте: изменившаяся Пелагея стала похожа на Мэрилин Монро

В минувшую пятницу, 4 октября, с помощью новой системы зрительского голосования был определен победитель шоу «Голос 60+» на Первом канале — им стал Леонид Сергиенко. Его наставница — певица Пелагея — будто предчувствовала победу своей команды: выглядела она весьма торжественно.

«Спасибо @azizatv за фотографию, спасибо @lapinamakeup @svetlana_alpatova и маме Свете за образ», — написала она под снимком.