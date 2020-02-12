«Она чудо, наше счастье»: экс-жена Аршавина на фоне скандала с выселением поблагодарила его за дочь
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Фото: Instagram
Младшей дочери Андрея Аршавина и его бывшей жены Алисы Казьминой исполнилось три года. Бабушка именинницы показала в социальной сети милое видео с Есеней, которая пытается задувать свечи на красивом именинном торте.
Алиса Казьмина призналась в Instagram, что ее малышка особенная, и поблагодарила футболиста за дочь. Алиса выразила ему слова признательности несмотря на то, что отношения с отцом ребенка у нее не самые лучшие.
«С днем рождения наша девочка. Наша Есеня. Здесь всего один день тебе, а сейчас уже 3 года! Пусть радость, счастье и любовь по жизни окружают тебя. Мы тебя очень хотели. И спасибо тебе, Андрей, за дочку, она чудо, наше счастье. Ты подарил мне особенную дочь, может потому и Есеня. С днем рождения мой ангелочек, моя звездочка», — написала многодетная мать (у Алисы есть сын и дочь от первого брака, — прим. ред.).
В день рождения именинницу Есеню ждало множество подарков и воздушных шаров.
Алиса Казьмина рассказывала, что Андрей Аршавин не видел младшую дочь больше года. Сейчас бывшие супруги в суде выясняют отношения о жилплощади: спортсмен выселяет бывшую жену из коттеджа, который переписал на мать. У Андрея есть еще трое детей от телеведущей Юлии Барановской. С ними он тоже долгое время не общался, а на контакт пошел только после разрыва с Алисой.
Фото и видео: Instagram
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