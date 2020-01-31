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«Ему никто не нужен»: экс-жена Андрея Аршавина высказалась о его отношении к детям после скандала с выселением

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Алиса Казьмина

Фото: Instagram

Вокруг известного футболиста нарастает скандал: Аршавин решил выселить из своего дома бывшую супругу Алису Казьмину, их общую 3-летнюю дочь и ее двух детей от других отношений. Экс-жена спортсмена возмущена его поведением.
Дочь Андрея Аршавина и Алисы Казьминой Есения

Алиса Казьмина сообщила в Instagram, что ее бывший муж Андрей Аршавин в письменной форме потребовал освободить его жилплощадь. До 1 марта многодетная мать должна покинуть дом экс-супруга. До этого Андрей Аршавин переписал имущество на свою мать, и документ пришел от ее имени.

Женщина негодует по поводу того, что Аршавин подобным образом поступает со своей маленькой дочерью. «Ему никто не нужен, жадный до денег даже своим детям. Теперь ему остается только отказаться от родительских прав. Теперь у Есени нет ни бабушки, ни отца», — прокомментировала Алиса Казьмина «СтарХиту» поведение бывшего мужа.

По словам Казьминой, отец не видел маленькую Есению уже год

Фото: Instagram

Ранее Алиса Казьмина сообщила, что счастлива в новых отношениях с таинственным 53-летним мужчиной, которого ото всех скрывает. Однажды, разоткровенничавшись, она рассказала подписчикам, что рада, что рядом с ней наконец-то оказался зрелый и надежный спутник. Кто стал ее новым избранником, пока тайна. Но известно, что у мужчины есть трое детей. А недавно стало известно, что экс-жена Аршавина ждет ребенка.

Мать Андрея Аршавина в интервью «Пятому каналу» сказала, что не собирается комментировать ситуацию. «Это наше семейное дело, и здесь нечего обсуждать. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки», — сказала Татьяна Аршавина.

Алиса примеряет новое платье невесты

Подписчики Алисы Казьминой разделились на два лагеря. Одни сочувствуют ей как многодетной матери. Другие недоумевают, почему она так возмущается. «Почему в доме Аршавина должен жить ваш новый муж, чужой мужчина?», — спрашивают они. Припомнили Казьминой и то, что она стала причиной разрыва Андрея Аршавина с беременной гражданской женой Юлией Барановской. Когда он бросил ее и ушел к Алисе, Юлия ждала третьего малыша.

Напомним, брак Аршавина и Казьминой продержался около трех лет. По словам Алисы, футболист не видел маленькую дочь уже год.

А на чьей вы стороне?

Фото и видео: Instagram, Alexander Kulebyakin/ Global Look press

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