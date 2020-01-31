«Ему никто не нужен»: экс-жена Андрея Аршавина высказалась о его отношении к детям после скандала с выселением

Алиса Казьмина сообщила в Instagram, что ее бывший муж Андрей Аршавин в письменной форме потребовал освободить его жилплощадь. До 1 марта многодетная мать должна покинуть дом экс-супруга. До этого Андрей Аршавин переписал имущество на свою мать, и документ пришел от ее имени.

Женщина негодует по поводу того, что Аршавин подобным образом поступает со своей маленькой дочерью. «Ему никто не нужен, жадный до денег даже своим детям. Теперь ему остается только отказаться от родительских прав. Теперь у Есени нет ни бабушки, ни отца», — прокомментировала Алиса Казьмина «СтарХиту» поведение бывшего мужа.