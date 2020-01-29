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Андрей Аршавин выселяет бывшую жену с детьми из квартиры после сообщений о ее новом романе и беременности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алиса Казьмина

Фото: Instagram Алисы Казьминой

Беременная от нового мужчины Алиса Казьмина возмущена действиями бывшего мужа.

В ноябре минувшего года 37-летняя Алиса Казьмина сообщила о новом романе. «Семья строится! Два свободных человека, и наконец взрослый и сознательный», — подчеркнула она серьезность намерений кавалера. Позже она сообщила, что ждет ребенка. А на днях экс-жена Андрея Аршавина получила официальное письмо от его матери.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки 💗 », — прокомментировала она.

В апартаментах, которые находятся в Санкт-Петербурге, Алиса проживает с дочерью от скандально известного футболиста — Есенией. Ранее мать девочки негодовала из-за того, что отец не стремится оформить малышке прописку, тогда как старшие дети прописаны у своего папы.

«Тихий ужас, конечно. Надеюсь закон на вашей стороне», «Аршавин как и Тарасов — два упыря. Сперва люблю, потом выгоняют ни с чем на улицу», «Очень жаааль! Сейчас людям, родным и не родным, друзьям и не друзьям наплевать на детей и прочее. Деньги, накопительство, вот что главное», «Радуйтесь, Алиса, что он ушел! Абсолютно не выросший духовно маменькин сынок, беспринципный еще и жмот. Вам нужен достойный мужчина рядом», «Не отчаивайтесь найдете другой дом», «Не печалься дорогая Алиса, все будет хорошо», — поддерживают Алису подписчики.

«Не печалюсь, он дочку только что расчленил и в посылке на выселение отправил без адресата <...> Это повод выселять на улицу своего ребенка? Еще и через суд? Тогда и не должен кормить и поить. И самое главное он ушел из этого дома оставив его нам здесь жить», — объясняет обиженная мать.

Впрочем, не все оказались на ее сторонею

«Ну Аршавину не привыкать. А вам очередной бумеранг прилетел», «Разве не в этом доме должны были жить его трое детей от Юли? Вместо них поселил Вас и двух чужих детей. Чего же Вы теперь удивляетесь? Или вы думали что Ваши дети лучше чем у Барановской?», «Что вас удивляет? Вы же оправдывали его, когда он беременную жену, с двумя детьми выкинул из дома в чужой стране?», «Вы с Андреем стоите друг друга))) Как он ВАС привел в этот дом...который с Юлей строили», «А чего вы ждали Алиса? На что надеялись? Он ведь имеет полное право!!! Вам надо, было об этом думать тогда, когда замужем за ним были... что можете остаться у разбитого корыта... Мужчина который, бросил женщину и троих детей, а точнее не родившегося третьего и убежал к вам, разве не способен оставить вас не с чем?!!! И не надо из него делать монстра, вы тоже когда то таким монстром были», «Какой привет, такой ответ — Вы сами как поступили с его детьми от первого брака?? В этой жизни все возвращается!!!», — упрекают ее одни.

«Я не понимаю... Если у Вас новые отношения, вы вроде как ребенка ждете у вас будет новый муж почему вы должны с новым мужем жить в квартире по сути чужого уже вам человека? Я понимаю дочь его, но почему он должен терпеть чужого мужика у себя в квартире», «Да, он должен поддерживать СВОЮ дочь, но никак не обеспечивать жилплощадью бывшую жену и двух ее детей от другого брака», «Ну вот женится Ваш сын и поселится в квартире, которая будет на Вас записана. Потом разведется? И Вы что? Оставите бывшую сына с ее детьми и новым мужем проживать в Вашей квартире? На горной очень немаленькие квартиры. Таунхаусы. Я думаю, Вы скажете сыну: "Сделал дочку, вот ее и обеспечивай. А моя квартира тут не причем. Так что, пожили и ладно. К новому мужу и в новую квартиру"», «Так а почему ваш новый муж, позволяет вам, беременной от него, так унижаться и жить в доме человека, который принес вам столько боли и предательства? Насколько я поняла, он достаточно обеспечен, чтобы купить вам недвижимость или забрать к себе? Вместо пары Graff, купить квартиру», — пытаются понять мотивы поведения футболиста другие.

А что думаете вы по поводу сложившейся ситуации?

Фото и видео: instagram

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