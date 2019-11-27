37-летняя экс-жена Андрея Аршавина через два года после развода призналась в новом романе
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Фото: Instagram
Алиса Казьмина и Андрей Аршавин прожили в браке всего год. В 2017-м они развелись из-за измен футболиста. И теперь, два года спустя, журналист призналась, что у нее появился новый мужчина.
В Instagram экс-жена Аршавина показывала красивые букеты и ювелирные украшения. Подписчики в комментариях спрашивали: кто ее тайный поклонник. Теперь 37-летняя Алиса решила во всем признаться. Она рассказала, что ее новым избранником стал мужчина с инициалами М. Б. и он многодетный отец.
«Семья строится! Два свободных человека, и наконец взрослый и сознательный», — призналась Казьмина-Аршавина поклонникам.
У Алисы и Андрея за время трехлетних отношений родилась дочь Есения. Экс-жена футболиста рассказывала, что отец на день рождения не приехал к малышке и даже не поздравил ее. У Андрея Аршавина есть еще трое детей от 9-летнего союза с Юлией Барановской. Долгое время он не общался с наследниками, но теперь старается проводить с ними время.
Фото и видео: Instagram
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