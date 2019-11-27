37-летняя экс-жена Андрея Аршавина через два года после развода призналась в новом романе

В Instagram экс-жена Аршавина показывала красивые букеты и ювелирные украшения. Подписчики в комментариях спрашивали: кто ее тайный поклонник. Теперь 37-летняя Алиса решила во всем признаться. Она рассказала, что ее новым избранником стал мужчина с инициалами М. Б. и он многодетный отец.

«Семья строится! Два свободных человека, и наконец взрослый и сознательный», — призналась Казьмина-Аршавина поклонникам.