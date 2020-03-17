«Обтирайтесь»: Дмитрий Маликов показал, как закаляется с двухлетним сыном в заснеженном лесу

Забавное видео, которое опубликовал в своем блоге популярный певец Дмитрий Маликов, восхитило и растрогало подписчиков. В кадре звездный отец и его семейство подают пример активного образа жизни. «Обтирайтесь! Ну а если серьезно, мы сегодня как никогда зависим друг от друга.. Берегите себя и окружающих», — написал артист.

В кадре присутствует 20-летняя Стефания Маликова — старшая сестра малыша, которая души в нем не чает. 2-летний Марк активно подражает взрослым.

«Как приятно на вас смотреть», «Как дружненько. Молодцы», «Дима, супер классное видео. Дим, ты Стеша и Маркуша одна семейная спортивная команда. Молодцы», «Спасибо, Дмитрий за бодрящую зарядочку! Повеселили, от души», «Спасибо за позитив», — обсуждают фанаты в комментариях.

Дмитрий признавался, что рождение сына пошло на пользу всем членам семьи и помогло ему избежать кризиса среднего возраста: «Я молодой папа, тут не до кризиса. Ребенок от него избавил». Малыш занимается танцами и музыкой, но родители не ожидают от него сверхъестественных результатов. В планах у них отдать мальчика в детский сад, где иммунитет ему не помешает, и следить за его способностями, чтобы вовремя поддержать наследника.