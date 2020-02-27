«Парень в малине»: маленький сын Дмитрия Маликова занимается балетом с девочками

«Это самое милое видео за сегодня», «Боже!!! Какая милота! Детки — чудо», «Какое это наслаждение смотреть на маленьких деток. Улыбка расплылась на лице», «Какой же славный мальчишка Маркуша. Балдею от него», «Все-таки в балет отдали)) Похоже, ему нравится», «Ой, какой сладкий!!!! А главное, как ему комфортно в таком цветничке! Девушки чудные просто», «Один среди девченок», «Крепко за юбочку держится, молодец!!! Сладкий такой, здоровья ему», «А может быть этот ангелочек будущая звезда балета», — обсуждают в комментариях.