Дмитрий Маликов рассказал о воспитании сына и почему в семье нет няни: «Он обычный мальчик и скоро пойдет в детский сад»

У Дмитрия Маликова и его супруги Елены двое детей: 19-летняя Стефания и маленький Марк, которому в январе исполнится два года. Со старшей дочерью супруги пережили непростой переходный возраст, а теперь наблюдают, как их дочь становится личностью.
С маленьким Марком Дмитрий и Елена только в начале пути. В интервью «СтарХиту» певец и композитор рассказал, как воспитывает сына, почему в их семье нет няни, а бабушки и дедушки с внуком помогать не могут.
Дмитрий признается, что рождение сына помогло избежать кризис среднего возраста: «Я молодой папа, тут не до кризиса. Ребенок от него избавил».
Маликов называет себя сентиментальным человеком: композитор может растрогаться во время просмотра фильма или во время исполнения композиции. «Кто сказал, что это неправильно? Вот так держишь в себе, а потом в болезнь превращается. Эмоции должны иметь выход», - считает народный артист РФ.
Дмитрий рассказал, что много времени проводит с Марком. Мальчик растет обычным, по его словам, мальчиком. Любит мультики, к фортепиано равнодушен, но под папину музыку пританцовывает.
«Не знаю, продолжит ли он династию. Профессия нервная, нестабильная. Пусть растет гармоничной личностью — занимается и музыкой, и спортом, и другими развивающими делами. Если будет талант, постараемся разглядеть и направить», - говорит Маликов о наследнике.
В семье Маликовых нет няни, часть забот на себя взяла помощница по хозяйству. Она может побыть с Марком в отсутствие родителей. Бабушка с дедушкой внука обожают, но растить не помогают.
«Мои родители — люди творческие, много гастролируют, а к быту не приспособлены, - честно говорит Дмитрий. - Одно дело с Марком поиграть, а другое — возиться. Стеша участвует в воспитании, я, большая часть забот – на маме. У нас круговая порука».
В январе мальчику исполнится два года и его отдадут в детский сад. Родители не боятся, что сын подхватит там вирусы: «Ну, вообще, вирусы повсюду, что делать — придется закаляться», - говорит отец.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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