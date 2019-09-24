Дмитрий Маликов рассказал о воспитании сына и почему в семье нет няни: «Он обычный мальчик и скоро пойдет в детский сад»

У Дмитрия Маликова и его супруги Елены двое детей: 19-летняя Стефания и маленький Марк, которому в январе исполнится два года. Со старшей дочерью супруги пережили непростой переходный возраст, а теперь наблюдают, как их дочь становится личностью.

С маленьким Марком Дмитрий и Елена только в начале пути. В интервью «СтарХиту» певец и композитор рассказал, как воспитывает сына, почему в их семье нет няни, а бабушки и дедушки с внуком помогать не могут.