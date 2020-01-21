«Неврологи разводят руками»: Оксана Воеводина боится давать наследнику короля Малайзии прописанные препараты

Еще до рождения сына модель Оксана Воеводина стала матерью-одиночкой: ее муж, экс-король Малайзии Мухаммад V, оставил ее и сына, предложив далеко не щедрые отступные. Сейчас молодая мама занимается здоровьем мальчика, которого врачи предлагают лечить медикаментозно.

«С самого рождения у Леона были проблемы со сном. По-началу я не придавала этому значения, но пообщавшись с другими мамами я поняла, что с Леоном что-то не так... мы сходили на узи сердца, проверили внутричерепное давление. К счастью, все показатели в норме. Неврологи разводят руками — говорят, синдром гиперактивного ребенка. Я с ними не согласна и всегда ругаюсь — активный не значит, что гиперактивный! Сказали, что он очень впечатлительный, и поэтому не может уснуть и дергается во сне. Выписали препарат, я, честно говоря очень боюсь давать его ребенку», — пожаловалась Оксана, спросив совета у подписанных на ее блог мамочек.