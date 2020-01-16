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«Это твой папа»: 8-месячный Сын Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии «сжевал» фотографии с отцом

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Слайд, который
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Оксана Воеводина с сыном

Фото: Instagram

Модель и бывшая супруга монарха поделилась милым видео с малышом.

Модель и экс-жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина опубликовала в Instagram милое видео с 8-месячным сыном Леоном. В ролике молодая мать показала, как ее малыш проказничает, пока ее нет рядом: Леон сжевал фотографии со своим отцом Мухаммадом V.

«Коробки с фотографиями лежали на нижней полке под телевизором, а Леон очень любит изучать все углы в доме, и поэтому добрался и туда. Конечно, он пока ничего не понимает, но в груди у меня защемило... И стало как-то грустно, что однажды придется рассказать сыну, что случилось между мной и его отцом... Я не собираюсь ничего скрывать от Леона и придумывать, что его папа космонавт и улетел на другую планету...», — поделилась эмоциями Оксана.

Фото: Instagram

Под видео жители Малайзии и других стран оставили десятки комментариев на английском и малазийском языке. «Ты заслуживаешь лучшего, принцесса», «Когда Леон вырастет, просто расскажи ему правду. Но в позитивном ключе, чтобы не ранить его сердце», «Будь сильной», — поддержали Воеводину подписчики.

Оксана Воеводина вышла замуж за экс-короля Малайзии Мухаммада V в 2018 году. Но уже через несколько месяцев он отрекся от нее, когда девушка ждала ребенка. Леон родился уже в России. Оксана всеми силами пыталась вразумить бывшего мужа признать малыша. Но тот оставался непреклонен, несмотря на то, что Леон очень похож на него внешне.

Всю историю отношений Оксаны и Мухаммада можно прочитать по ссылке.

Фото и видео: Instagram

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