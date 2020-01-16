«Это твой папа»: 8-месячный Сын Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии «сжевал» фотографии с отцом

Оксана Воеводина вышла замуж за экс-короля Малайзии Мухаммада V в 2018 году. Но уже через несколько месяцев он отрекся от нее, когда девушка ждала ребенка. Леон родился уже в России. Оксана всеми силами пыталась вразумить бывшего мужа признать малыша. Но тот оставался непреклонен, несмотря на то, что Леон очень похож на него внешне.

Всю историю отношений Оксаны и Мухаммада можно прочитать по ссылке.