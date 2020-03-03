Данила Козловский показал первое нежное фото с новорожденной дочерью на руках
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Фото: Instagram
Две недели назад стало известно, что звезда российского кино — 34-летний Данила Козловский взял отпуск и улетел с Америку, чтобы присутствовать при рождении своего первенца.
И уже 2 февраля стало известно, что Козловский и Зуева стали родителями — у них родилась дочь. Молодая мать первой показала нежное фото с малышкой. Но точную дату появления малышки на свет и ее имя родители не называют.
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Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня. ❤️ My love, my truth, my pride, my most important life lesson, my opportunity to grow and evolve every day...together. Thank you for choosing me.
И теперь фотография с новорожденной дочерью появилась и в профиле Данилы Козловского. «Время быть папой. Моя вселенная», — подписал актер и режиссер нежный снимок, поставив хэштег #ябатя.
Фото: Instagram
Ольга и Данила тщательно скрывали, что ждут ребенка, впрочем, как и все, что касается их личной жизни. Но подписчики актрисы давно подозревали, что она находится в положении.
Роман Ольги и Данила начался 5 лет назад. Влюбленные не сразу стали появляться на публике вместе. И лишь время спустя, Козловский представил Ольгу как свою девушку. Ради него Зуева переехала из США в Москву на какое-то время, сейчас пара живет на две страны.
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Фото: Instagram, Starface
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