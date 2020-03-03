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Данила Козловский показал первое нежное фото с новорожденной дочерью на руках

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Зуева и Данила Козловский вместе 5 лет

Фото: Instagram

Актер наслаждается первыми днями отцовства в США, где рожала его любимая Ольга Зуева.

Две недели назад стало известно, что звезда российского кино — 34-летний Данила Козловский взял отпуск и улетел с Америку, чтобы присутствовать при рождении своего первенца.

И уже 2 февраля стало известно, что Козловский и Зуева стали родителями — у них родилась дочь. Молодая мать первой показала нежное фото с малышкой. Но точную дату появления малышки на свет и ее имя родители не называют.

И теперь фотография с новорожденной дочерью появилась и в профиле Данилы Козловского. «Время быть папой. Моя вселенная», — подписал актер и режиссер нежный снимок, поставив хэштег #ябатя.

Данила с дочкой

Фото: Instagram

Ольга и Данила тщательно скрывали, что ждут ребенка, впрочем, как и все, что касается их личной жизни. Но подписчики актрисы давно подозревали, что она находится в положении.

Роман Ольги и Данила начался 5 лет назад. Влюбленные не сразу стали появляться на публике вместе. И лишь время спустя, Козловский представил Ольгу как свою девушку. Ради него Зуева переехала из США в Москву на какое-то время, сейчас пара живет на две страны.

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Фото: Instagram, Starface

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