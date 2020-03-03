Данила Козловский показал первое нежное фото с новорожденной дочерью на руках

Ольга и Данила тщательно скрывали, что ждут ребенка, впрочем, как и все, что касается их личной жизни. Но подписчики актрисы давно подозревали, что она находится в положении.

Роман Ольги и Данила начался 5 лет назад. Влюбленные не сразу стали появляться на публике вместе. И лишь время спустя, Козловский представил Ольгу как свою девушку. Ради него Зуева переехала из США в Москву на какое-то время, сейчас пара живет на две страны.