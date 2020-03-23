Недавно родившая Анастасия Тарасова порадовала фанатов нежной фотографией с дочками
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Фото: Instagram
Молодая мать Анастасия Тарасова призналась подписчикам, что она имеет в жизни все, о чем она только может мечтать, и порадовала фанатов нежной фотографией с дочками Миланой и Евой.
«Мое сердце вот-вот разорвется от большой любви. Близится мой день рождения и самые главные итоги моего уходящего года — перед вами. Люблю каждого на этом фото и причем безгранично», — написала Анастасия Тарасова в Instagram.
«Хорошо, что я тоже главный итог», — пошутил в комментарии Дмитрий Тарасов.
«Папина копия старшая. Такие милые», «Красивая Милаша», «Сладкие», «Младшая уже большая такая будто на фоне Миланы», «Старшая просто куколка», «Сладкие куклы», «Прелестные девочки», — написали поклонники семьи Тарасовых под фотографией.
Дмитрий и Анастатия Тарасовы поженились в январе 2018 года. Для Дмитрия брак стал третьим, а для Анастасии первым. У Тарасова от первого брака есть 10-летняя дочь Ангелина, вторая жена Ольга Бузова ему ребенка не родила.
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Фото и видео: Instagram
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