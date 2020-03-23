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Недавно родившая Анастасия Тарасова порадовала фанатов нежной фотографией с дочками

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Тарасова

Фото: Instagram

Дмитрий и Анастасия Тарасовы во второй раз стали родителями в начале февраля 2020 года. Имя малышки, которую назвали Евой, рассекретили месяц спустя.

Молодая мать Анастасия Тарасова призналась подписчикам, что она имеет в жизни все, о чем она только может мечтать, и порадовала фанатов нежной фотографией с дочками Миланой и Евой.

«Мое сердце вот-вот разорвется от большой любви. Близится мой день рождения и самые главные итоги моего уходящего года — перед вами. Люблю каждого на этом фото и причем безгранично», — написала Анастасия Тарасова в Instagram.

«Хорошо, что я тоже главный итог», — пошутил в комментарии Дмитрий Тарасов.

«Папина копия старшая. Такие милые», «Красивая Милаша», «Сладкие», «Младшая уже большая такая будто на фоне Миланы», «Старшая просто куколка», «Сладкие куклы», «Прелестные девочки», — написали поклонники семьи Тарасовых под фотографией.

Дмитрий и Анастатия Тарасовы поженились в январе 2018 года. Для Дмитрия брак стал третьим, а для Анастасии первым. У Тарасова от первого брака есть 10-летняя дочь Ангелина, вторая жена Ольга Бузова ему ребенка не родила.

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Фото и видео: Instagram

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