Недавно родившая Анастасия Тарасова порадовала фанатов нежной фотографией с дочками

Молодая мать Анастасия Тарасова призналась подписчикам, что она имеет в жизни все, о чем она только может мечтать, и порадовала фанатов нежной фотографией с дочками Миланой и Евой.

«Мое сердце вот-вот разорвется от большой любви. Близится мой день рождения и самые главные итоги моего уходящего года — перед вами. Люблю каждого на этом фото и причем безгранично», — написала Анастасия Тарасова в Instagram.