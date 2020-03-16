Костенко и Тарасов крестили вторую дочь и устроили скромный семейный праздник

«Какой сегодня прекрасный для нашей семьи праздник», — написала она.

Поклонники поздравляют пару: «А Димка то расцвел при Костенко», «Детки и красивая жена рядом, что мужику еще надо для счастья», «Очень-очень красивая семья».

Обе дочери Тарасова и Костенко — Милана и Ева — появились на свет в элитном госпитале «Лапино». Мама малышек признавалась, что ей очень хотелось, чтобы наследницы были погодками, а папа признавался, что мечтает о многодетной семье.

При рождении Миланы футболист присутствовал в палате, а вот при появлении на свет Евы — не смог. Зато сейчас, после очередной травмы, он может всецело посвящать себя своим красавицам.

От предыдущего брака у Дмитрия Тарасова также есть дочь Ангелина.