Костенко и Тарасов крестили вторую дочь и устроили скромный семейный праздник
В понедельник, 16 марта, в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко состоялось важное событие — они крестили вторую дочь. Гордый папа показал идиллию на видео в «сториз» своего Instagram, а счастливая мама продемонстрировала торт со стразами, воздушные шарики шарики и милые наряды дочек, поблагодарив предоставившие атрибутику фирмы.
«Какой сегодня прекрасный для нашей семьи праздник», — написала она.
Поклонники поздравляют пару: «А Димка то расцвел при Костенко», «Детки и красивая жена рядом, что мужику еще надо для счастья», «Очень-очень красивая семья».
Обе дочери Тарасова и Костенко — Милана и Ева — появились на свет в элитном госпитале «Лапино». Мама малышек признавалась, что ей очень хотелось, чтобы наследницы были погодками, а папа признавался, что мечтает о многодетной семье.
При рождении Миланы футболист присутствовал в палате, а вот при появлении на свет Евы — не смог. Зато сейчас, после очередной травмы, он может всецело посвящать себя своим красавицам.
От предыдущего брака у Дмитрия Тарасова также есть дочь Ангелина.
Фото и видео: Instagram
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