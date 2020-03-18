Костенко нежно поздравила Тарасова с 33-летием: «До тебя я будто не жила»

«Любимый! Помнишь, как-то говорила, Что до тебя как будто не жила? С тобой в Москве я зиму полюбила, Которая с тобою нас свела. ⠀ С тобою я морально повзрослела И стал мне важен только близкий круг! В твоих руках душа моя воспела, Любимый муж, напарник, лучший друг. ⠀ Спасибо, что я чувствую с тобою, Мы вместе - остальное ерунда! Укрыты мы взаимною любовью Дай это Бог, на многие летá! ⠀ Родной мой, самый лучший, с Днём Рождения! Здоровья и ещё победных лет!🏆🥇 Со стороны дочурок уважения! Любовью моей будешь ты согрет🥰 P.S. С Днём Рождения, мой самый-самый лучший @tarasov23»