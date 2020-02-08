«Сегодня хороший день»: Дмитрий Тарасов забрал из роддома жену и новорожденную дочь

5 февраля в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко произошло радостное событие — на свет появилась младшая дочь пары. А уже в эту субботу, 8 февраля, счастливый папа забрал любимых девочек из роддома. Поклонники пары еще не дождались красивых фотографий с выписки, однако первое видео со всей семьей появилось в Instagram Stories футболиста. «Сегодня хороший день», — рассказал Дмитрий и показал старшую дочь Милану, с которой ехал в роддом.