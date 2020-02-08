«Сегодня хороший день»: Дмитрий Тарасов забрал из роддома жену и новорожденную дочь
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Фото: Instagram Анастасии Костенко
5 февраля в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко произошло радостное событие — на свет появилась младшая дочь пары. А уже в эту субботу, 8 февраля, счастливый папа забрал любимых девочек из роддома. Поклонники пары еще не дождались красивых фотографий с выписки, однако первое видео со всей семьей появилось в Instagram Stories футболиста. «Сегодня хороший день», — рассказал Дмитрий и показал старшую дочь Милану, с которой ехал в роддом.
А в следующем ролике Тарасов уже держал на руках конверт с новорожденной малышкой, чье имя пока находится в секрете.
Отметим, несмотря на желание присутствовать в родзале во время появления дочки на свет, Дмитрию осуществить это не удалось — спортсмен находился на тренировочных сборах. Однако во время непростого процесса супруг поддерживал Анастасию по видеосвязи.
Напомним, старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась 10 июля 2018 года.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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