Москвичка отсудила у фитнес-клуба полмиллиона рублей за увечья 5-летней дочери

По информации телеграм-канала Mash, эта неприятная история произошла 4 года назад в одном из столичных фитнес-клубов. Мама отправила свою 5-летнюю дочь на занятие с инструктором в бассейне. Во время разминки тренер оставил девочку без присмотра и ушел за инвентарем. В этот момент малышке стало скучно разминаться, и она из любопытства решила подойти к краю бассейна. Ребенок хотел попробовать ногой воду, но бортик оказался скользким, и девочка, не удержавшись на ногах, упала прямо в бассейн.

В момент падения юная спортсменка получила тяжелые травмы промежности с разрывом тканей, а также ушиблась о твердый бортик. Виновным в происшествии мать ребенка сочла персонал фитнес-клуба, но те с таким выводом согласны не были. Родительница потребовала с организации 6 миллионов рублей, но в компенсации ей было отказано. В итоге матери пришлось пойти в суд. Тяжба длилась четыре года, в итоге разбирательство закончилось в пользу пострадавшей девочки. Сумма компенсации за моральный вред составила, конечно, не 6 миллионов, но тоже оказалась достаточно существенной — суд постановил, что фитнес-клуб должен выплатить женщине и ее дочери полмиллиона рублей. Кроме того, заведение было оштрафовано еще на 250 тысяч.

В последнее время в столичных фитнес-клубах зафиксировано подозрительное увеличение числа несчастных случаев в бассейнах. Так в бассейне одного из фитнес-клубов буквально несколько дней назад скончался молодой театральный актер Ренат Кафиятуллин. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Они же ведут дело дочери 32-летней дочери актера Владимира Конкина Софии, которая при загадочных обстоятельствах утонула в бассейне другого фитнес-клуба в конце сентября этого года.