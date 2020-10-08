26-летний театральный актер утонул в бассейне фитнес-центра

В бассейне одного из столичных фитнес-центров утонул 26-летний актер тетра Вячеслава Спесивцева Ринат Кафиятуллин.

Молодому артисту стало плохо в бассейне, он потерял сознание и сам не смог выбраться из воду, сообщает издание «Говорит Москва». Сотрудники фитнес-клуба своими силами реанимировали Кафиятуллина до приезда скорой помощи, но прибывшие на место трагедии медики зафиксировали смерть Рената.

Свидетели происшествия рассказали полиции, что актер пошел на дно сразу после нырка в бассейн, уточняет детали происшествия «Комсомольская правда». Посетители стали кричать, и находившийся в зале тренер сразу же прыгнул за Кафиятуллиным.

Коллеги погибшего рассказали, что Ренат вел здоровый образ жизни, а в этот фитнес-центр ходил около полугода. Обстоятельства его гибели выясняют следственные органы.

Ринат Кафиятуллин в Молодежном театре Вячеслава Спесивцева исполнял ведущие роли в постановках по мотивам произведений русской классики.

В конце сентября в другом фитнес-центре Москвы произошла подобная трагедия: в бассейне утонула 32-летняя дочь заслуженного артистка Владимира Конкина София. Родным сутки не сообщали о случившемся, а позвонили, когда София была уже в реанимации. Родственники не верили, что с девушкой произошел несчастный случай, настаивая, что ее могли убить. ЧП за две недели обрастает все новыми подробностями: то сообщалось, что София могла свести счеты с жизнью из-за долгов и проблемами с алкоголем, то в произошедшем винили ее сожителя, с кем она была последние месяцы. Окончательной версии случившегося пока нет. У Софии Конкиной осталась маленькая дочь Калиса, которую решил удочерить ее старший брат.