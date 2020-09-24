32-летняя дочь Владимира Конкина утонула в бассейне фитнес-центра
Фото: Kinopoisk.ru
24 сентября стало известно о трагической гибели 32-летней дочери звезды советского кино Владимира Конкина. Два дня назад София Подгорная отправилась в фитнес-клуб, но оттуда уже не вернулась. Сутки близкие не находили места, и только на следующий день — 23 сентября — им сообщили, что София находится в Боткинской больнице после утопления, передает телеграм-канал «112».
Врачи сутки боролись за жизнь дочери Владимира Конкина, но она скончалась от отказа почек. Сейчас делом занимается полиция, выясняет обстоятельства трагедии и устанавливает, почему родным сутки не сообщали о происшествии.
Близкие погибшей не верят, что она могла утонуть сама: София много лет занималась плаванием, уточняет Пятый канал. У Софии осталась маленькая дочь.
Фото: Кадр программы
Владимир Конкин прожил с супругой Аллой 39 лет, в 2010-м она скончалась от рака. В браке у них родились трое детей: сыновья близнецы Ярослав и Святослав и дочь София. У 69-летнего актера один внук и четыре внучки: Глеб, Дарья, Варвара, Теодора и Калиса.
Владимир Конкин прославился на весь СССР после выхода на экраны фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где он снялся с Владимиром Высоцким. Конкин также снимался в таких фильмах, как «Отцы и дети», «Аты-баты, шли солдаты...», «Роман о влюбленных» и многих других.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, Vyacheslav Panov, Pravda Komsomolskaya, Nikolay Titov, Anatoly Lomohov/ Global Look press, кадры программы Первого канала «Про любовь»
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