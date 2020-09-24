32-летняя дочь Владимира Конкина утонула в бассейне фитнес-центра

24 сентября стало известно о трагической гибели 32-летней дочери звезды советского кино Владимира Конкина. Два дня назад София Подгорная отправилась в фитнес-клуб, но оттуда уже не вернулась. Сутки близкие не находили места, и только на следующий день — 23 сентября — им сообщили, что София находится в Боткинской больнице после утопления, передает телеграм-канал «112».

Врачи сутки боролись за жизнь дочери Владимира Конкина, но она скончалась от отказа почек. Сейчас делом занимается полиция, выясняет обстоятельства трагедии и устанавливает, почему родным сутки не сообщали о происшествии.

Близкие погибшей не верят, что она могла утонуть сама: София много лет занималась плаванием, уточняет Пятый канал. У Софии осталась маленькая дочь.