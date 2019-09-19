Молодая жена 61-летнего Алека Болдуина подтвердила, что ждет пятого ребенка

Еще одного малыша супруги потеряли на большом сроке беременности и очень переживали из-за этого. На прошлой неделе в интервью одному из телеканалов Алек обмолвился, что станет отцом еще раз. Правда, после одумался и добавил, что они с женой только планируют ребенка.

Однако его молодая супруга официально подтвердила, что беременна, показав в Instagram уже заметный животик. «Когда у тебя так много детей, 6 минут беременности выглядят, как 6 месяцев беременности», - пошутила многодетная мать.