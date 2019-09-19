Молодая жена 61-летнего Алека Болдуина подтвердила, что ждет пятого ребенка

Актер Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас в 2012 году. За семь лет у супругов родились четверо детей: дочь и три сына.
Еще одного малыша супруги потеряли на большом сроке беременности и очень переживали из-за этого. На прошлой неделе в интервью одному из телеканалов Алек обмолвился, что станет отцом еще раз. Правда, после одумался и добавил, что они с женой только планируют ребенка.
Однако его молодая супруга официально подтвердила, что беременна, показав в Instagram уже заметный животик. «Когда у тебя так много детей, 6 минут беременности выглядят, как 6 месяцев беременности», - пошутила многодетная мать.
Фото: Instagram
«Это уже какой ребенок по счету?», - принялись спрашивать опешившие фоллловеры.
«Поздравляем!», «Очень рады за вас», «надеюсь, ты чувствуешь себя так же хорошо, как выглядишь», «Отличная новость, здоровья!», - пожелали подписчики.
Напомним, у Алека Болдуина есть еще 23-летняя дочь Айрленд, которая родилась в браке актера с Ким Бейсингер.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, East news
Видео: Instagram
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