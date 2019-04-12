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Жена 61-летнего Алека Болдуина рассказала о чувствах через 2 дня после потери пятого ребенка

35-летняя Хилария Болдуин дала совет людям, которые оказались в сложной ситуации.

Несколько дней назад инструктор по йоге Хилария Болдуин, успешно выносившая четверых детей от известного актера Алека Болдуина, пережила выкидыш. О том, что ее ребенок обречен, она откровенно рассказала в своем блоге, показав растущий живот — тогда надежда еще теплилась. Но чуда не произошло.

«Когда сталкиваешься с трудными временами, очень важно проживать свои эмоции здесь и сейчас, но не стоит забывать и о будущем, и о приятных моментах из прошлого. Это фото, которое мне прислал друг только что, было сделано ровно три года назад, в этот же день. Здесь я на 5-6 месяце беременности с Леонардо, рядом со мной Кармен. Умиротворение, радость, любовь. Когда мне становится грустно, я напоминаю себе, что грусть проходит как время года. Я вспоминаю счастливые моменты, мою радость, осознаю, что в будущем всего этого будет так же много. Это баланс между горем и радостью: мы не должны прогонять отрицательные эмоции, но и не должны забывать о том, как прекрасна жизнь. Если над вами сгустились тучи, пусть рядом будет кто-то, кто напомнит, что над ними есть солнечный свет. У меня есть такие люди, я нахожу отклик и в ваших комментариях. Если вам нужна поддержка, просите ее. Я уверена: ангелы подадут вам руку», — написала она через два дня после трагедии.

Выкидыш не был неожиданностью для пары. «Этот ребенок вряд ли выживет. У него бьется сердце, но очень слабо, эмбрион развивается очень медленно. Мы просто ждем, и это тяжело. Сплошная неопределенность... и шансы, что я выношу эту беременность очень и очень малы. Нашей семье придется пройти через все это, несмотря на то, что путь этот сложный», — писала Хилария.

Напомним, что Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии летом 2012 года, на тот момент им было 54 года и 28 лет соответственно. С тех пор пара успела обзавестись четырьмя общими детьми: в семье растут 5-летняя Кармен, 3-летний Томас, 2-летний Леонардо и годовалый Ромео. Также у актера есть взрослая дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

Больше об опыте звезд, переживших неудачные беременности, читайте здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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