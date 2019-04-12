Жена 61-летнего Алека Болдуина рассказала о чувствах через 2 дня после потери пятого ребенка

Несколько дней назад инструктор по йоге Хилария Болдуин, успешно выносившая четверых детей от известного актера Алека Болдуина, пережила выкидыш. О том, что ее ребенок обречен, она откровенно рассказала в своем блоге, показав растущий живот — тогда надежда еще теплилась. Но чуда не произошло.

«Когда сталкиваешься с трудными временами, очень важно проживать свои эмоции здесь и сейчас, но не стоит забывать и о будущем, и о приятных моментах из прошлого. Это фото, которое мне прислал друг только что, было сделано ровно три года назад, в этот же день. Здесь я на 5-6 месяце беременности с Леонардо, рядом со мной Кармен. Умиротворение, радость, любовь. Когда мне становится грустно, я напоминаю себе, что грусть проходит как время года. Я вспоминаю счастливые моменты, мою радость, осознаю, что в будущем всего этого будет так же много. Это баланс между горем и радостью: мы не должны прогонять отрицательные эмоции, но и не должны забывать о том, как прекрасна жизнь. Если над вами сгустились тучи, пусть рядом будет кто-то, кто напомнит, что над ними есть солнечный свет. У меня есть такие люди, я нахожу отклик и в ваших комментариях. Если вам нужна поддержка, просите ее. Я уверена: ангелы подадут вам руку», — написала она через два дня после трагедии.