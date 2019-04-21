Отметили Пасху: молодая жена нарядила Алека Болдуина зайчиком

Отличилась с фотографией жена голливудского актера Алека Болдуина – Хилария. Она нарядила все свое большое семейство в зайчиков. Достались ушки и 61-летнему главе семейства. На фото многодетная мать подписала всех по порядку: «Плачущий зайка, зайка Голливудская звезда, жующий снек зайка, замерзшая мама-зайка, моя великолепная зайка и зайка, который до сих пор отмечает Рождество». Хилария отметила, что на улице было прохладно, но ради снимка потерпели.

«Великолепные зайки – все!», «Мы так любим всех вас», «Такие милые», - написали в адрес семейства Болдуинов.