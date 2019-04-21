Отметили Пасху: молодая жена нарядила Алека Болдуина зайчиком

Накануне католические христиане отметили Пасху. Знаменитости не остались в стороне от празднования. Многие из них поздравили подписчиков в Instagram со светлым праздником и опубликовали фотографии с пасхальными яйцами и зайчиками (пасхальный символ в культуре США, Канады и некоторых странах Западной Европы, - прим. ред.).
Отличилась с фотографией жена голливудского актера Алека Болдуина – Хилария. Она нарядила все свое большое семейство в зайчиков. Достались ушки и 61-летнему главе семейства. На фото многодетная мать подписала всех по порядку: «Плачущий зайка, зайка Голливудская звезда, жующий снек зайка, замерзшая мама-зайка, моя великолепная зайка и зайка, который до сих пор отмечает Рождество». Хилария отметила, что на улице было прохладно, но ради снимка потерпели.
«Великолепные зайки – все!», «Мы так любим всех вас», «Такие милые», - написали в адрес семейства Болдуинов.
Instagram Хиларии Болдуин полон фото и видео с детьми и мужем. Также инструктор по йоге регулярно и часто выкладывает в Сеть короткие видеоролики, в которых рассказывает, как ей удается поддерживать себя в форме, когда рядом постоянно находятся малыши.
Сейчас у Алика и его 35-летней жены четверо детей. Недавно в Instagram Хилария рассказала, что ждала пятого малыша, но врачи делали неблагоприятные прогнозы. И вскоре супруги потеряли ребенка. От первого брака с Ким Бейсингер у Болдуина есть старшая дочь – 23-летняя Айрленд, которая работает моделью.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram