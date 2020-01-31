Мимими дня: жена Дмитрия Тарасова показала, как их полуторагодовалая дочь разговаривает с будущей сестрой

На днях Дмитрий и Анастасия отметили вторую годовщину венчания. Футболист нежно поздравил жену с этим событием и признался ей в любви, а в своем посте он сокрушался, что вынужден находиться на сборах с командой, а не быть в важное время вместе с женой, которая может в любой момент отправиться в роддом.

Анастасия Тарасова признавалась, что ее мечта сбылась: она всегда хотела детей погодок. Так и получилось: когда родится вторая малышка, старшей дочери Тарасовых еще не будет двух лет.