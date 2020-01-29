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«Спасибо за все, моя девочка»: Дмитрий Тарасов призналась жене в любви в годовщину венчания

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Тарасовых

Фото: Instagram

Два года назад футболист с супругой в церкви дали друг другу клятвы верности и любви.

Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия в годовщину венчания обменялись публичными признаниями в любви.

Дмитрий поет для жены в машине

«Любимая, ты знаешь, как я тебя люблю и какой сегодня важный для нас праздник венчания. Спасибо тебе за все, моя девочка! Второй сбор выпал на нашу годовщину и возможно пополнение. У нас еще будет много таких годовщин и я хочу и дальше видеть вас счастливыми и все для этого сделаю! Скоро буду рядом», — написал Дмитрий Тарасов нежные слова в адрес жены.

«Прижмусь к тебе… и солнце станет ближе. Весь мир в одной ладошке умещу… Из сотни самых лучших жизни книжек тебе с названьем «Верность» посвящу… Что это значит, знаем только двое, пред Богом отвечая за венец. Всю нашу жизнь единственной главою, прожив с тобой, в слиянии сердец…

P.S. Два года со дня таинства венчания. Любимый, в этих строках (в этот раз написанных не мною) — вся наша жизнь! Спасибо тебе за любовь, защиту, поддержку, верность и спокойствие! Спасибо Богу и небесам за все. Спасибо нашему духовному наставнику, сочетавшего нас, отцу Иакову.

Я знаю тебя ближе всех, какой ты есть на самом деле и тем более для меня. Мы счастливы, слышим и слушаем друг друга, и это самое главное. А все остальное: помоги им в истине, Господи, да прости им злые намерения», — ответила Анастасия Тарасова.

«Поздравляем», «Будьте счастливы», «Как красиво написано», «Умница. Мудрая, женственная, хорошая. Счастья вашей семье», — пожелали в комментариях поклонники семьи Тарасовых.

У Дмитрия и Анастасии растет полуторагодовалая дочь Милана, и со дня на день в семье должен появиться еще один малыш.

Фото и видео: Instagram

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