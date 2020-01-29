«Спасибо за все, моя девочка»: Дмитрий Тарасов призналась жене в любви в годовщину венчания

«Прижмусь к тебе… и солнце станет ближе. Весь мир в одной ладошке умещу… Из сотни самых лучших жизни книжек тебе с названьем «Верность» посвящу… Что это значит, знаем только двое, пред Богом отвечая за венец. Всю нашу жизнь единственной главою, прожив с тобой, в слиянии сердец…

P.S. Два года со дня таинства венчания. Любимый, в этих строках (в этот раз написанных не мною) — вся наша жизнь! Спасибо тебе за любовь, защиту, поддержку, верность и спокойствие! Спасибо Богу и небесам за все. Спасибо нашему духовному наставнику, сочетавшего нас, отцу Иакову.

Я знаю тебя ближе всех, какой ты есть на самом деле и тем более для меня. Мы счастливы, слышим и слушаем друг друга, и это самое главное. А все остальное: помоги им в истине, Господи, да прости им злые намерения», — ответила Анастасия Тарасова.