Дмитрий Тарасов раскрыл пол будущего ребенка: «Я очень счастлив, продолжаю идти к цели — многодетной семье»
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Фото: Instagram Анастасии Костенко
На днях Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили праздник для близких, на котором все узнали, что в семье родится девочка.
«В ожидании еще одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю как жена. Продолжаю идти к своей цели — многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе», — написал футболист в блоге.
«Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках! И да, любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет еще одна малышка. Говорит, так же все начиналось (когда я еще даже не знала, что в положении). Я рада, что поделилась и умножила эту приятную новость», — прокомментировала Анастасия Костенко.
Пара вместе воспитывает свою первую общую дочь — полуторагодовалую Милану. От предыдущего брака у Дмитрия Тарасова также есть дочь. Минувший год ознаменовался для него новыми судебными тяжбами: футболист пытается сократить размер ежемесячных выплат на ребенка в 8 раз (снизить их до 50 тысяч рублей в месяц).
«Он говорит, что денег нет. Мать на иждивении, ипотека, жена ждет второго малыша. Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты», — комментировал адвокат Сергей Жорин.
Малышка, имя для которой родители пока не придумали, станет третьим ребенком футболиста.
Фото и видео: instagram
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