passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дмитрий Тарасов раскрыл пол будущего ребенка: «Я очень счастлив, продолжаю идти к цели — многодетной семье»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Фото: Instagram Анастасии Костенко

32-летний футболист Дмитрий Тарасов и 25-летняя модель Анастасия Костенко раскрыли пол будущего ребенка.

На днях Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили праздник для близких, на котором все узнали, что в семье родится девочка.

«В ожидании еще одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю как жена. Продолжаю идти к своей цели — многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе», — написал футболист в блоге.

«Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках! И да, любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет еще одна малышка. Говорит, так же все начиналось (когда я еще даже не знала, что в положении). Я рада, что поделилась и умножила эту приятную новость», — прокомментировала Анастасия Костенко.

Пара вместе воспитывает свою первую общую дочь — полуторагодовалую Милану. От предыдущего брака у Дмитрия Тарасова также есть дочь. Минувший год ознаменовался для него новыми судебными тяжбами: футболист пытается сократить размер ежемесячных выплат на ребенка в 8 раз (снизить их до 50 тысяч рублей в месяц).

«Он говорит, что денег нет. Мать на иждивении, ипотека, жена ждет второго малыша. Утверждает, что первая супруга буквально шикует на его алименты», — комментировал адвокат Сергей Жорин.

Малышка, имя для которой родители пока не придумали, станет третьим ребенком футболиста.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!