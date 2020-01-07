Дмитрий Тарасов раскрыл пол будущего ребенка: «Я очень счастлив, продолжаю идти к цели — многодетной семье»

На днях Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили праздник для близких, на котором все узнали, что в семье родится девочка.

«В ожидании еще одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю как жена. Продолжаю идти к своей цели — многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе», — написал футболист в блоге.

«Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках! И да, любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет еще одна малышка. Говорит, так же все начиналось (когда я еще даже не знала, что в положении). Я рада, что поделилась и умножила эту приятную новость», — прокомментировала Анастасия Костенко.