Мимими дня: сыну Александра Овечкина сделали прическу во «взрослом» салоне

Недавно стало известно, что Александр и Анастасия Овечкины ждут второго ребенка. Сначала супруги не раскрывали пол будущего малыша, но после признались, что у них будет еще один сын.

Роман Александра и Анастасии начался в 2015 году. Поженились они в августе 2016 года, но отпраздновали только год спустя. Первенец пары Сережа родился в августе 2018 года.