Мимими дня: сыну Александра Овечкина сделали прическу во «взрослом» салоне
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Фото: Instagram
Анастасия Овечкина сходила с 1,5-годовалым сыном Сережей в салон красоты, где его подстригли и сделали укладку. Малыш сидел на руках у мамы с мячом в руках и стойко выносил все «неудобства».
Недавно стало известно, что Александр и Анастасия Овечкины ждут второго ребенка. Сначала супруги не раскрывали пол будущего малыша, но после признались, что у них будет еще один сын.
Роман Александра и Анастасии начался в 2015 году. Поженились они в августе 2016 года, но отпраздновали только год спустя. Первенец пары Сережа родился в августе 2018 года.
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Фото и видео: Instagram
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