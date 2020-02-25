Судя по фото, 34-летний Александр Овечкин и его 26-летняя супруга во второй раз станут родителями уже скоро. «Мы очень тебя ждем», — подписала молодая мать семейную фотографию. «Поздравляем», «Настенька, рада за вас. Какое счастье!», «Как это прекрасно», «Какие классные новости!» — поздравили семью Овечкиных друзья и поклонники.Александр и Анастасия Овечкины поженились в 2016 году. Их первенец Сережа родился спустя два года. Анастасия не раз говорила, что мечтает подарить сыну сестру или брата. Также она отмечала, что ей важно рожать там, где находится ее муж. Александр играет за команду Washington Capitals в США, поэтому их сын родился там же. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: Instagram, Getty Images, East newsВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!