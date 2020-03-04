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Мимими дня: Оксана Воеводина показала, как ее сын от короля Малайзии пробует клубнику

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Воеводина с сыном

Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Несостоявшаяся принцесса Малайзии Оксана Воеводина рассказала о питании сына короля.

История любви российской модели Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V прогремела на весь мир. О рождении сына красавица-брюнетка рассказала уже после того, как покинула дворец и оказалась в России. Сейчас она воспитывает малыша Леона одна, занимается интересными проектами, рассказывает историю его рождения и роста.

«Помню свой первый день дома после выписки из роддома — был конец мая, сезон клубники. Так как я только выписалась из роддома и начала кормить грудью буквально несколько дней, я не знала о возможной аллергии и набросилась на тарелку с клубникой - в тот момент я уже родила и заклеила себе рот (села на строгую диету), но о возможных последствиях клубники подумать даже не могла. Леон кричал после клубничного молока всю ночь так, что я хотела вызвать врача! Поэтому когда я увидела эту картину, у меня снова случилась паника! Из натуральных продуктов я пока даю только банан- остальное адаптированные для детей творожки, мясные, овощные и фруктовые консервы, соки... Молоко у меня пропало в середине июля из-за стресса», — поделилась она воспоминаниями под видео, на котором запечатлен подросший мальчик, который балуется с клубникой.

«Малыш вылитый папа», «Сын копия своего отца, тут даже анализ ДНК не нужен. Он 100% его сын», «Чудесный малыш! Глазки открытые Миру! Дай Бог ему счастья», — обсуждают ролик подписчики.

После того, как Оксана переехала с сыном в Россию, монарх предлагал ей отступные с условием: никто не должен узнать о существовании малыша. Однако, опасаясь за свою безопасность и благополучие наследника, модель решила сделать свою жизнь достоянием общественности, пояснила она, рассказав о дворцовых интригах в шоу «Док-ток».

Фото и видео: instagram

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