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Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с будущим мужем: «Он представился королем Малайзии, я пошутила, что тоже королева Москвы»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оксана Воеводина с мужем

Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
Знакомство Оксаны Воеводиной и короля Малайзии состоялось за ужином в ресторане.

Недавно русская жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина впервые стала мамой. В блоге, который она завела, молодая мама сообщила имя малыша — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. А теперь — поведала о том, как состоялась знакомство с его папой.

«Для многих людей остается загадкой история нашего знакомства с мужем. Это случилось в Европе, весной 2017 года. На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым ювелиром Джейкобом Арабо. После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы. Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый», — поделилась модель.

В прошлом Оксана Воеводина участвовала в конкурсах красоты, пыталась заниматься бизнесом. Ради свадьбы с 26-летней «Мисс Москва» 50-летний король Малайзии Мухаммад V Фарис отрекся от престола.

Сама модель перестала публиковать откровенные снимки в Сети и взяла себе мусульманское имя Рихана.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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