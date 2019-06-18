Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с будущим мужем: «Он представился королем Малайзии, я пошутила, что тоже королева Москвы»

Недавно русская жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина впервые стала мамой. В блоге, который она завела, молодая мама сообщила имя малыша — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. А теперь — поведала о том, как состоялась знакомство с его папой.

«Для многих людей остается загадкой история нашего знакомства с мужем. Это случилось в Европе, весной 2017 года. На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым ювелиром Джейкобом Арабо. После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы. Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый», — поделилась модель.